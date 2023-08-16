🍵 Питание работников можно учесть в расходах для налога на прибыль с одновременным начислением НДФЛ

Питание работников можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль в двух случаях.

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43800.

1) Если действующим законодательством предусмотрено специальное питание для отдельных категорий работников, то такие расходы учитывают для налога на прибыль.

2) Если бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовым или коллективным договорами и является частью системы оплаты труда, то его также можно включать в расходы. Но компания должна выявить конкретную величину доходов каждого работника (с начислением НДФЛ).

В иных случаях расходы в виде стоимости питания для работников не учитываются при исчислении налога на прибыль.

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