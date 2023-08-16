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Регистрация и ликвидация бизнеса

140 тысяч предпринимателей зарегистрировали бизнес онлайн

Большинство компаний открываются с одним учредителем, который также указан в качестве директора организации.
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С июля 2022 года на обновленном сервисе ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» зарегистрировались 140 тыс. компаний. Об этом сказано на сайте ФНС.

В большинстве компаний учредителями выступали один-два человека. Это дает право использовать типовой устав организации и подписывать документы с помощью сервиса «Госключ».

80-85% компаний имеют одного участника – физическое лицо. И 5-7% – двух лиц. Мы настолько упростили сервис на нашем сайте, дали необходимые подсказки, визуализацию, чтобы было приятно регистрировать компанию, — сказал заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников.

Также он напомнил, что с 1 июля 2023 года действует упрощенный порядок прекращения деятельности. Если предприниматель больше не хочет заниматься бизнесом, то он может подать заявление, а ФНС уберет компанию из реестра.

Упрощенная ликвидация возможна только, когда малое предприятие не платит НДС, у него нет долгов перед налоговой и другими кредиторами.

Если «брошенную» компанию не закрыть, то ее ликвидируют принудительно. Тогда ни учредитель, ни директор не смогут открывать новый бизнес в течение трех лет.

Чтобы не допустить неудач в бизнесе, узнайте, как в 2023 году защитить руководителей от претензий.

Доначисления могут привести фирму к банкротству, а руководителя — к субсидиарной, материальной и уголовной ответственности. Расскажем про четыре верных способа этого избежать.

Комментарии

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