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Субсидиарная ответственность

Защита руководителей от претензий в 2023 году

Цифровизация усложняет агрессивную экономию на налогах: обналичка, работа с «техничками» и дробление выявляются гораздо проще, чем раньше. Доначисления могут привести фирму к банкротству, а руководителя — к субсидиарной, материальной и уголовной ответственности. И есть 4 верных способа их избежать.  
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Защита руководителей от претензий в 2023 году
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Проявляйте коммерческую осмотрительность

Стандарт осмотрительности, установленный ФНС (см. письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060), надо знать и соблюдать.

Необходимо проверять деловую репутацию предполагаемого контрагента, убеждаться в его способности исполнять обязательства, в платежеспособности, наличии истории бизнеса — и обязательно сохранять документальные подтверждения проведения проверки контрагента (досье).

Квалифицированный аудитор поможет убедиться в добросовестности контрагентов, как будущих, так и действующих. А налоговый юрист исключит риск взаимодействия с недобросовестной компанией — проанализирует договор и включит в него необходимые условия (в том числе налоговую оговорку, ст. 431.2, 406.1 ГК).

Сотрудничество с АКГ «Созидание и Развитие» — это залог того, что у компании всегда будет подтверждение должной осмотрительности. 100% безопасность при любых проверках.

Регулярно проводите аудит

Аудиторское заключение — практически 100% гарантия, которая подтверждает:

  • достоверность учета и отчетности;

  • проявление должной осмотрительности в выборе контрагентов;

  • корректность документального оформления делегирования полномочий.

И, само собой, лишь независимое аудиторское заключение позволит руководителю видеть без прикрас актуальную и аргументированную картину бизнеса.

Делегируйте ответственность и оформляйте это документально

Ключевой вопрос личной ответственности любого руководителя и учредителя — степень его влияния на деятельность фирмы, на условия сомнительной сделки, на сам факт ее заключения.

Необходимо, чтобы полномочия руководителя были четко зафиксированы во внутренних документах. 

Старайтесь документально распределить ответственность так, чтобы принятие делового решения, помимо одобрения крупных сделок, требовало участия не только руководителя, но и нескольких лиц, в частности, собственников, исполнительных органов.

Эти действия позволят руководителю организации снизить вероятность его привлечения к субсидиарной ответственности по сделкам, которые навязываются собственниками компании или другими контролирующими ее лицами.

Также руководителю следует фиксировать факт своего несогласия со сделками, которые на его взгляд могут причинить компании вред или повлечь ее банкротство.

Например, при голосовании на собраниях коллегиальных исполнительных органов по вопросам одобрения сделки, фиксировать в протоколах факт своего несогласия со сделкой, а сами протоколы оформлять за подписью каждого участника принятого решения, а не единоличной подписью председательствующего на соответствующем заседании коллегиального органа управления.   

Фиксация обстоятельств, влияющих на принятие решения, а также на исполнения сделки после ее заключения

Документальная фиксация обстоятельств, которые влияют на принятие решений, могут быть дополнительной мерой для снижения рисков привлечения руководителя или учредителя к субсидиарной ответственности.

К таким внешним факторам относят, например, экономическую ситуацию в отрасли деятельности компании, форс-мажорные обстоятельства, и пр. Все обстоятельства необходимо зафиксировать документально и обеспечить их сохранность.

Также перед заключением сделки, например, по покупке актива, можно получить заключение оценщика о реальной рыночной стоимости актива. Это позволит вам как директору доказать факт рыночности условий сделки. Это касается также и сделок по продаже активов.

Заключение оценщика позволит в будущем доказать, что цена продажи актива не была существенно заниженной. 

В некоторых случаях, например, при покупке имущественного комплекса в целях его дальнейшей эксплуатации и извлечения прибыли, рекомендуется получить заключение от профильной экспертной организации по вопросу о рентабельности бизнеса, необходимых предстоящих вложениях, прогнозах о вероятности будущей прибыли с учетом внешних потенциальных факторов, влияющих на ее получение, о рисках, которые могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию актива.

В любом случае перед заключением сделки руководителю следуют подготовить и зафиксировать доказательства:

  • экономической обоснованности и целесообразности сделки;

  • реальности экономической деятельности и платежеспособности участников сделки, а также их положительной деловой репутации.

Если обстоятельства, влияющие на результативность сделки, возникли после ее заключения, например: существенные колебания цен на товары или валюты совершения расчетов по сделке, различные форс-мажорные обстоятельства, хищение имущества, составляющее предмет сделки, или причинение ему вреда, то все указанные обстоятельства обязательно следует фиксировать и хранить на случай будущих обвинений в адрес руководителя в заключении сделок, губительных для финансового состояния общества. 

Не рискуйте собственным благополучием и репутацией, получите консультацию экспертов АКГ «Созидание и Развитие». Эксперты компании знают, как защитить ваши интересы как руководителя. 

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8KERXW

АКГ «Созидание и Развитие»

АКГ «Созидание и Развитие»

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Комментарии

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