👂 Бухгалтеры и ИП с нетерпением ждут разъяснений про взнос 1% за 2023 год. Но их пока нет

Законом от 31.07.2023 изменили правила уменьшения налогов по УСН и ПСН с 01.01.2023. Это вызвало недоумение у бухгалтеров и ИП, которые за эти 7 месяцев уже вовсю применяли старые нормы НК, в одночасье ставшие неактуальными. Теперь бизнес с нетерпением ждет разъяснений.

Напомним, теперь взносы 1% за 2023 год могут уменьшать только налог 2024 года, но никак не 2023-го.

О новых правилах учета фиксированных взносов мы рассказывали в разборе.

Главный вопрос – что делать тем, кто уже уплатил взносы 1% за 2023 год и уменьшил на них аванс по УСН?

Дело уже сделано: деньги в сумме 1% ушли на ЕНС и у некоторых – перешли в резерв по заявлению; уведомление на УСН подано с учетом уменьшения на эти взносы; аванс по УСН уплачен и ушел в бюджет тоже с учетом уменьшения.

Обсуждение этой животрепещущей темы, в частности, идет на нашем форуме.

В Telegram-чате ФНС бухгалтеры тоже пристально следят за новостями ведомства в надежде наконец узнать позицию ФНС по этому больному для бизнеса вопросу.

В отсутствие ясности бухгалтеры делают предположения.

Кто-то считает, что ФНС разрешит сделать корректировку при расчете аванса по УСН за 9 месяцев (убрать из вычета лишние взносы). Кто-то думает, что придется все пересчитывать задним числом, пересдавать уведомления, поднимать из резерва на сальдо ЕНС взносы чтобы они ушли оттуда в бюджет уже в качестве налога по УСН.

А какие ваши предположения?

Вопрос также вызывает «закрытие» ИП. В этом случае уплатить все взносы надо в течение 15 дней, то есть взносы 1% становятся подлежащими уплате в текущем году и на них можно уменьшать налог.

Но если закрытие бизнеса происходит в конце декабря, то срок уплаты – январь, и значит уменьшать налог за 2023 на 1% нельзя, а в 2024 году уменьшать уже будет нечего.