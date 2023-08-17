👂 Бухгалтеры и ИП с нетерпением ждут разъяснений про взнос 1% за 2023 год. Но их пока нет

Напомним, теперь взносы 1% за 2023 год могут уменьшать только налог 2024 года, но никак не 2023-го.
О новых правилах учета фиксированных взносов мы рассказывали в разборе.
Главный вопрос – что делать тем, кто уже уплатил взносы 1% за 2023 год и уменьшил на них аванс по УСН?
Дело уже сделано: деньги в сумме 1% ушли на ЕНС и у некоторых – перешли в резерв по заявлению; уведомление на УСН подано с учетом уменьшения на эти взносы; аванс по УСН уплачен и ушел в бюджет тоже с учетом уменьшения.
Обсуждение этой животрепещущей темы, в частности, идет на нашем форуме.
В Telegram-чате ФНС бухгалтеры тоже пристально следят за новостями ведомства в надежде наконец узнать позицию ФНС по этому больному для бизнеса вопросу.
В отсутствие ясности бухгалтеры делают предположения.
Кто-то считает, что ФНС разрешит сделать корректировку при расчете аванса по УСН за 9 месяцев (убрать из вычета лишние взносы).
Кто-то думает, что придется все пересчитывать задним числом, пересдавать уведомления, поднимать из резерва на сальдо ЕНС взносы чтобы они ушли оттуда в бюджет уже в качестве налога по УСН.
А какие ваши предположения?
Вопрос также вызывает «закрытие» ИП. В этом случае уплатить все взносы надо в течение 15 дней, то есть взносы 1% становятся подлежащими уплате в текущем году и на них можно уменьшать налог.
Но если закрытие бизнеса происходит в конце декабря, то срок уплаты – январь, и значит уменьшать налог за 2023 на 1% нельзя, а в 2024 году уменьшать уже будет нечего.
Комментарии3
Татьяна АнципероваБухгалтер
Как можно уплатить 1% за 2023г, если год еще не закончился, а 1% начисляется с доходов свыше 300 000 за год. Авансовые платежи по ним не предусмотрены. Ничего не понимаю(
а как раньше платили? Если в 1 квартале доход 20 млн, то зачем тянуть еще 1,5 год с уплатой. Потом денег не будет. Платят сейчас.
А раз платят, то и уменьшают налог. Имеют право. Вернее, имели. Но его отняли неожиданно в середине года
Елена
Самое интересное, что у одного моего ИП (он на патенте, доход известен) уже сняли 1% за 2023 год. Поэтому на страховые за июль денег якобы не хватило, ушел в минус с пени.
После обращения в ЛК перезвонила инспектор, деньги вернули.