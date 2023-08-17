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Фиксированные взносы ИП

👂 Бухгалтеры и ИП с нетерпением ждут разъяснений про взнос 1% за 2023 год. Но их пока нет

Законом от 31.07.2023 изменили правила уменьшения налогов по УСН и ПСН с 01.01.2023. Это вызвало недоумение у бухгалтеров и ИП, которые за эти 7 месяцев уже вовсю применяли старые нормы НК, в одночасье ставшие неактуальными. Теперь бизнес с нетерпением ждет разъяснений.
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Напомним, теперь взносы 1% за 2023 год могут уменьшать только налог 2024 года, но никак не 2023-го.

О новых правилах учета фиксированных взносов мы рассказывали в разборе.

Главный вопрос – что делать тем, кто уже уплатил взносы 1% за 2023 год и уменьшил на них аванс по УСН?

Дело уже сделано: деньги в сумме 1% ушли на ЕНС и у некоторых – перешли в резерв по заявлению; уведомление на УСН подано с учетом уменьшения на эти взносы; аванс по УСН уплачен и ушел в бюджет тоже с учетом уменьшения.

Обсуждение этой животрепещущей темы, в частности, идет на нашем форуме.

В Telegram-чате ФНС бухгалтеры тоже пристально следят за новостями ведомства в надежде наконец узнать позицию ФНС по этому больному для бизнеса вопросу.

В отсутствие ясности бухгалтеры делают предположения.

Кто-то считает, что ФНС разрешит сделать корректировку при расчете аванса по УСН за 9 месяцев (убрать из вычета лишние взносы).

Кто-то думает, что придется все пересчитывать задним числом, пересдавать уведомления, поднимать из резерва на сальдо ЕНС взносы чтобы они ушли оттуда в бюджет уже в качестве налога по УСН.

А какие ваши предположения?

Вопрос также вызывает «закрытие» ИП. В этом случае уплатить все взносы надо в течение 15 дней, то есть взносы 1% становятся подлежащими уплате в текущем году и на них можно уменьшать налог.

Но если закрытие бизнеса происходит в конце декабря, то срок уплаты – январь, и значит уменьшать налог за 2023 на 1% нельзя, а в 2024 году уменьшать уже будет нечего.

Комментарии

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  • Логотип 1Tanciperova@
    1Tanciperova@ 36 минут назад

    Татьяна АнципероваБухгалтер

    Как можно уплатить 1% за 2023г, если год еще не закончился, а 1% начисляется с доходов свыше 300 000 за год. Авансовые платежи по ним не предусмотрены. Ничего не понимаю(

    • Логотип бух2007
      бух2007
      25 минут назад

      Как можно уплатить 1% за 2023г, если год еще не закончился,

      а как раньше платили? Если в 1 квартале доход 20 млн, то зачем тянуть еще 1,5 год с уплатой. Потом денег не будет. Платят сейчас.

      А раз платят, то и уменьшают налог. Имеют право. Вернее, имели. Но его отняли неожиданно в середине года

    • Логотип nevzorоva
      nevzorоva 18 минут назад

      Елена

      Самое интересное, что у одного моего ИП (он на патенте, доход известен) уже сняли 1% за 2023 год. Поэтому на страховые за июль денег якобы не хватило, ушел в минус с пени.

      После обращения в ЛК перезвонила инспектор, деньги вернули. 

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