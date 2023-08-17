Ввели новую форму заявления для родителей детей-инвалидов

Опубликован приказ Минтруда от 19.06.2023 № 516н.
Теперь в заявлении надо будет указывать, берутся дни в пределах месяца, или накопленные ранее.
Дело в том, что с 1 сентября заработают поправки в ТК РФ о том, что можно копить допвыходные и одновременно оформить 24 дня подряд.
Кстати, Роструду задали вопрос – как считать накопленные дни при предоставлении такого «мини-отпуска».
Например, сотрудник напишет заявление о предоставлении ему накопленных 7 дней выходных с 01.12.2023. Как работодатель должен предоставить выходные:
на 7 календарных дней с 01.12.2023 до 07.12.2023;
на 7 рабочих дней с 01.12.2023 до 11.12.2023.
Но Роструд на этот вопрос не ответил, так как норма еще не заработала.
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