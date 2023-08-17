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Трудовое право

Ввели новую форму заявления для родителей детей-инвалидов

С 1 сентября 2023 года будет применяться новый бланк заявления на предоставление дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом.
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Опубликован приказ Минтруда от 19.06.2023 № 516н.

Теперь в заявлении надо будет указывать, берутся дни в пределах месяца, или накопленные ранее.

Дело в том, что с 1 сентября заработают поправки в ТК РФ о том, что можно копить допвыходные и одновременно оформить 24 дня подряд.

Кстати, Роструду задали вопрос – как считать накопленные дни при предоставлении такого «мини-отпуска».

Например, сотрудник напишет заявление о предоставлении ему накопленных 7 дней выходных с 01.12.2023. Как работодатель должен предоставить выходные:

  • на 7 календарных дней с 01.12.2023 до 07.12.2023;

  • на 7 рабочих дней с 01.12.2023 до 11.12.2023.

Но Роструд на этот вопрос не ответил, так как норма еще не заработала.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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