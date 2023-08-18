Нейросеть сгенерировала рейтинг компаний-разработчиков искусственного интеллекта

Первые места в основных номинациях получили «ВКонтакте», «Сбер» и «Яндекс».

Представители компаний «Билайн» и Brand Analytics с помощью нейросети составили рейтинг компаний, которые занимаются искусственным интеллектом в России. В основных номинациях лидировали «ВКонтакте», «Яндекс» и Сбербанк. Об этом пишут «РИА Новости».

Компания «Яндекс» одержала победу в номинациях «Импортозамещение», «Облачные решения», «Значимые решения» и «Вклад в развитие ИИ».

«ВКонтакте» стал лидером по «Вкладу в подготовку кадров», в номинации «Социальный ИИ», а также «Присутствие в инфополе».

В номинации «Инвестиции в ИИ» первое место занял Сбербанк.

Всего в отборе участвовало 248 компаний. Нейросеть изучила около 500 тыс. материалов, посвященных теме искусственного интеллекта в рунете.

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