ВТБ начал выдавать ипотеку с 18 лет

Банк смягчил требования к возрасту и общему трудовому стажу для оформления ипотечного кредита.

Клиенты ВТБ смогут получить средства на покупку жилья с 18 лет. Об этом сказано на сайте банка.

Раньше минимальный возраст для получения ипотеки был 21 год.

Также банк изменил требования к общему трудовому стажу. Теперь, чтобы получить ипотеку нужно проработать всего три месяца. Раньше этот срок составлял полгода.

С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину, — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В июле 2023 года средняя сумма депозита вкладчиков ВТБ в возрасте 18-21 года составила 388 тыс. рублей.

По мнению представителя банка, молодежь при поддержке родителей сможет исправно оплачивать ипотеку.

За первые семь месяцев 2023 года ВТБ выдал 135 тыс. жилищных кредитов на 675 млрд рублей.

До 15 сентября банк предлагает оформить льготную ипотеку для всех («ипотека с господдержкой-2020») со ставкой от 7,3%. Также есть предложения по семейной ипотеке от 4,3% и IT-ипотеке от 4%.