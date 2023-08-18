Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Ипотека

ВТБ начал выдавать ипотеку с 18 лет

Банк смягчил требования к возрасту и общему трудовому стажу для оформления ипотечного кредита.
41

Клиенты ВТБ смогут получить средства на покупку жилья с 18 лет. Об этом сказано на сайте банка.

Раньше минимальный возраст для получения ипотеки был 21 год.

Также банк изменил требования к общему трудовому стажу. Теперь, чтобы получить ипотеку нужно проработать всего три месяца. Раньше этот срок составлял полгода.

С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину, — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В июле 2023 года средняя сумма депозита вкладчиков ВТБ в возрасте 18-21 года составила 388 тыс. рублей.

По мнению представителя банка, молодежь при поддержке родителей сможет исправно оплачивать ипотеку.

За первые семь месяцев 2023 года ВТБ выдал 135 тыс. жилищных кредитов на 675 млрд рублей.

До 15 сентября банк предлагает оформить льготную ипотеку для всех («ипотека с господдержкой-2020») со ставкой от 7,3%. Также есть предложения по семейной ипотеке от 4,3% и IT-ипотеке от 4%.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    7
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    НДФЛ

    НДФЛ 2023: что изменилось с июня

    С начала 2023 года большинство налогов необходимо перечислять на ЕНС (единый налоговый счет) — это правило действует для организаций и ИП независимо от системы налогообложения. С июня изменилась последовательность зачета налогов, уплачиваемых с единого налогового счета. Кроме того, с 29 июня 2023 года не требуется заявление, чтобы зачесть переплату, имеющуюся на ЕНС, в счет удержанного НДФЛ — это происходит автоматически.

    НДФЛ 2023: что изменилось с июня
    131
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Про Клерк.Конференцию, опасных бухгалтеров, интернет-срачи и демографическую яму. Что тут вообще происходило?👀

    Я люблю свою работу! Я приду сюда в субботу. И конечно воскресенье... Стоп. Рабочая неделя медленно, но все же подползает к концу. У меня от жары уже съезжает кукушка, но я держусь. Из последних сил пишу этот обзор. В нем прикольные статьи этой недели. Вспомните, что мы читали и обсуждали.

    Про Клерк.Конференцию, опасных бухгалтеров, интернет-срачи и демографическую яму. Что тут вообще происходило?👀
    42
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как легче всего добраться до Сербии из России? Недорогие и дорогие способы

    Сербия — страна с богатой историей, живописной природой и гостеприимными жителями. Выбор способа путешествия из России в Сербию может зависеть как от бюджета, так и от предпочтений в комфорте. В этой статье мы рассмотрим самые популярные и доступные маршруты это направления. 

    Как легче всего добраться до Сербии из России? Недорогие и дорогие способы
    60
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени! Клерк.Конференция: ЕНП, Поправки в НК, ФСБУ, Оптимизация, Отчетность, Проверки

    12 сентября состоится Клерк.Конференция – мероприятие с топовыми лекторами и темами, которое нужно посетить каждому бухгалтеру.

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени! Клерк.Конференция: ЕНП, Поправки в НК, ФСБУ, Оптимизация, Отчетность, Проверки
    77
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    Налоги, взносы, пошлины

    Изменения НК: ЕНС, ЕНП и уведомления об исчисленных налогах

    НК в отношении ЕНП, ЕНС и уведомлений по налогам постоянно меняется, и это лето не стало исключением. 31 июля был опубликован № 389-ФЗ, в котором утвердили множество изменений НК. В этой статье разберём нововведения, касающиеся ЕНС и сдачи уведомлений об уплаченных налогах.

    Изменения НК: ЕНС, ЕНП и уведомления об исчисленных налогах
    100
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Подотчет, командировки

    Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ

    Возможность направления сотрудника в служебную поездку предусмотрена трудовым законодательством. Но, что делать, если работник отказывается от командировки? Имеет ли он право на это? Разберем, кто может отказаться от командировки, и вправе ли работодатель применить дисциплинарное взыскание за отказ.

    Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ
    98
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Трудовое право

    Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом: что меняется с сентября 2023 года

    Сотрудники, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, по закону имеют право на дополнительные оплачиваемые выходные дни. С начала осени правила предоставления и использования таких дней меняются. Рассказываем, какие изменения произойдут и как теперь оформлять документы кадровикам.

    Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом: что меняется с сентября 2023 года
    282
    Читать еще