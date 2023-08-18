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Страховые взносы

Зарплата, начисленная при жизни, облагается взносами, а после смерти – уже не облагается

Если нет застрахованного лица, нет и страховых взносов с начисленных ему выплат.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 05.07.2023 № 03-15-05/62648.

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты в пользу физлиц, подлежащих обязательному соцстрахованию, в частности, в рамках трудовых отношений.

Смерть работника – это основание для прекращения трудового договора.

Зарплата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи.

Начислять ли на нее взносы, зависит от того, когда начислена эта зарплата.

Если она начислена до смерти, то взносы будут. Если она начислена уже после смерти, то взносов не будет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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