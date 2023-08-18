Стоимость биткоина упала до минимума за два месяца

Курс биткоина (BTC) резко снизился 18 августа — падение достигало почти 8%. Сейчас криптовалюта стоит около $26 472.
Биткоин, а следом за ним и весь рынок цифровых активов вышел в падение на фоне концентрации негатива,. Во-первых, ФРС продолжает «ястребиную» политику, которая давит на фондовый рынок. Движения фондового рынка, как показывают наблюдения, повторяют рынок криптовалют. Во-вторых, рынок исчерпал позитив, связанный с возможным запуском спотового биткоин-ETF в США. Одним из ожидаемых ударов стал перенос Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) решения по заявке ARK 21Shares на запуск инструмента, пишет РБК.
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Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн.
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