Выручка по ПСН не облагается НДС, но в разделе 7 декларации по НДС ее отражать не надо

При совмещении режимов ИП должен вести раздельный учет. Выручка по ОСНО отражается отдельно, по ПСН – отдельно.

Участница нашего форума, будучи бухгалтером у ИП на ОСНО+ПСН, получила из ИФНС требование о том, что в декларации по НДС не отражена выручка, поступившая на расчетный счет.

Однако данные поступления – это эквайринг в рамках ПСН.

Бухгалтер заволновалась – не надо ли были эти необлагаемые НДС доходы отразить в разделе 7 декларации по НДС. Но коллеги успокоили – эта выручка никак не отражается в декларации по НДС.

А в ответ на требование надо дать пояснения, что выручка по эквайрингу идет от деятельности по ПСН.