Выручка по ПСН не облагается НДС, но в разделе 7 декларации по НДС ее отражать не надо

Участница нашего форума, будучи бухгалтером у ИП на ОСНО+ПСН, получила из ИФНС требование о том, что в декларации по НДС не отражена выручка, поступившая на расчетный счет.
Однако данные поступления – это эквайринг в рамках ПСН.
Бухгалтер заволновалась – не надо ли были эти необлагаемые НДС доходы отразить в разделе 7 декларации по НДС. Но коллеги успокоили – эта выручка никак не отражается в декларации по НДС.
А в ответ на требование надо дать пояснения, что выручка по эквайрингу идет от деятельности по ПСН.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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