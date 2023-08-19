Изменили порядок автоматического назначения пенсии

Порядок назначения пенсии автоматом обновили. Опубликован приказ СФР от 18.07.2023 № 1407.
К заявлению прилагается согласие, в котором гражданин подтверждает, что он ознакомлен со своими пенсионными правами, с предполагаемым размером пенсии.
Человек подтверждает, что его согласие на назначение пенсии в автоматическом режиме соответствует его действительным намерениям и правовые последствия такого согласия ему понятны.
Решение о назначении пенсии сформируют в течение 3 часов после получения заявления от гражданина. А в течение 15 минут после этого разместят информацию в личном кабинете на портале госуслуг.
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