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Пенсии

Изменили порядок автоматического назначения пенсии

За месяц до наступления пенсионного возраста можно направить в СФР электронное заявление о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.
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Порядок назначения пенсии автоматом обновили. Опубликован приказ СФР от 18.07.2023 № 1407.

К заявлению прилагается согласие, в котором гражданин подтверждает, что он ознакомлен со своими пенсионными правами, с предполагаемым размером пенсии.

Человек подтверждает, что его согласие на назначение пенсии в автоматическом режиме соответствует его действительным намерениям и правовые последствия такого согласия ему понятны.

Решение о назначении пенсии сформируют в течение 3 часов после получения заявления от гражданина. А в течение 15 минут после этого разместят информацию в личном кабинете на портале госуслуг.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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