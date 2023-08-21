С 21 августа пункты выдачи Ozon будут работать по единому графику

Время работы ПВЗ теперь единое по стране, с 9:00 до 21:00. Маркетплейс сделает исключение для тех пунктов, которые находятся в здании, где подобный режим соблюдать невозможно.

С 21 августа 2023 года маркетплейсы Ozon будет работать по единому графику, с 9:00 до 21:00. Об этом пишет «ТАСС».

По графику с 09:00 до 21:00 уже работало более 80% всех пунктов выдачи заказов Ozon. С 21 августа мы установим его для всех точек, чтобы клиентам было удобно ориентироваться на единое время работы, где бы они ни забирали заказы, — сказали в маркетплейсе.

Партнеров и сотрудников Ozon предупредил заранее, чтобы у них было время подготовиться к изменениям.

Маркетплейс готов сделать исключение для тех ПВЗ, которые работают в здании, где такие часы работы недоступны.

В 2022 году Ozon увеличил оборот продаж на 86% по сравнению с 2021 годом. Он составил 832,2 млрд рублей.

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