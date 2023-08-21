НКО не учитывает для налога на прибыль целевые доходы и расходы

При этом расходы, произведенные некоммерческими организациями за счет средств целевых поступлений, также не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.
Если лицо-источник целевых поступлений не установило конкретных сроков и условий их использования, то критерием соблюдения целевого назначения этих средств будет их конечное использование на содержание НКО и ведение ею уставной деятельности.
Об этом сообщает Минфин в письме от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43725.
Таким образом, если средства в итоге использованы по целевому назначению, налога на прибыль не будет. Если они использованы не по целевому назначению – будет внереализационный доход и налог на прибыль.
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