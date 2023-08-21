НКО не учитывает для налога на прибыль целевые доходы и расходы

При расчете налога на прибыль не учитываются целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности. Но надо вести раздельный учет.

При этом расходы, произведенные некоммерческими организациями за счет средств целевых поступлений, также не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

Если лицо-источник целевых поступлений не установило конкретных сроков и условий их использования, то критерием соблюдения целевого назначения этих средств будет их конечное использование на содержание НКО и ведение ею уставной деятельности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43725.

Таким образом, если средства в итоге использованы по целевому назначению, налога на прибыль не будет. Если они использованы не по целевому назначению – будет внереализационный доход и налог на прибыль.

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