Domino's Pizza инициировала банкротство своего бизнеса в России

Компания DP Eurasia (управляет брендом Domino`s Pizza в России) сообщила о начале банкротства своего бизнеса в РФ, поскольку попытки продать предприятие не увенчались успехом. Об этом пишет «Коммерсант».
Внешний долг Domino's Pizza оценивается в 520 млн рублей.
DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства, — говорится в пресс-релизе компании.
В марте 2022 года держатель франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и перестал инвестировать деньги в российский бизнес.
В декабре 2022 года DP Eurasia собиралась продать предприятия общественного питания.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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