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Банкротство юридических лиц

Domino's Pizza инициировала банкротство своего бизнеса в России

Организация не смогла продать свой бизнес в РФ с долгом в 520 млн рублей и начала процедуру банкротства.
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Компания DP Eurasia (управляет брендом Domino`s Pizza в России) сообщила о начале банкротства своего бизнеса в РФ, поскольку попытки продать предприятие не увенчались успехом. Об этом пишет «Коммерсант».

Внешний долг Domino's Pizza оценивается в 520 млн рублей.

DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства, — говорится в пресс-релизе компании.

В марте 2022 года держатель франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и перестал инвестировать деньги в российский бизнес.

В декабре 2022 года DP Eurasia собиралась продать предприятия общественного питания.

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