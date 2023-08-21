Domino's Pizza инициировала банкротство своего бизнеса в России

Организация не смогла продать свой бизнес в РФ с долгом в 520 млн рублей и начала процедуру банкротства.

Компания DP Eurasia (управляет брендом Domino`s Pizza в России) сообщила о начале банкротства своего бизнеса в РФ, поскольку попытки продать предприятие не увенчались успехом. Об этом пишет «Коммерсант».

Внешний долг Domino's Pizza оценивается в 520 млн рублей.

DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства, — говорится в пресс-релизе компании.

В марте 2022 года держатель франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и перестал инвестировать деньги в российский бизнес.

В декабре 2022 года DP Eurasia собиралась продать предприятия общественного питания.