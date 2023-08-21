Чистая прибыль «Мегафона» за полгода выросла почти до 27 млрд рублей

Компания опубликовала отчет по МСФО впервые с четвертого квартала 2021 года.

За первые шесть месяцев 2023 оператор мобильной связи «Мегафон» года увеличил чистую прибыль по МСФО до 26,9 млрд рублей. Об этом сказано на сайте компании.

С января по июнь 2022 года компания заработала 11,5 млрд рублей.

Выручка оператора в годовом сравнении выросла на 13%, до 209,9 млрд рублей.

Сервисная выручка за первое полугодие достигла 188,1 млрд рублей, что почти на 14% больше прошлогоднего результата.

Показатель CAPEX вырос на 99,4%, до 71 млрд рублей. «Мегафон» смог этого достичь за счет покупки товарного знака Yota. В декабре 2022 года компания приобрела бренд за 27 млрд рублей.