Инвесторам советуют следить за российскими акциями и курсом валют

Индекс Мосбиржи и курс рубля стабилизируется в ближайшие несколько дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экономиста Константина Церазова.
Курсы доллара и евро установятся в диапазонах 90-95 и 100-105 рублей соответственно. Волатильность валюты будет постепенно снижаться.
Хотя на прошлой неделе курс доллара к рублю снизился на 5,7%, индекс Мосбиржи снизился на 3%, а индекс РТС вырос на 2,8%. Таким образом, рынок акций РФ показал нейтральную динамику, хотя заметное укрепление рубля обычно выглядит негативным фактором для бумаг российских экспортеров, — сказал Константин Церазов.
Также он добавил, что устойчивость рынка российских акций внушает оптимизм. Индекс Мосбиржи будет в диапазоне 3000-3150 пунктов.
Представитель БКС Мир инвестиций» Альберт Короев рекомендует инвесторам следить за отчетностью микрофинансовой компании CarMoney, МТС, Ozon и TCS Group (банк «Тинькофф»). Организации раскроют свои показатели 21, 22 и 23 августа.
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Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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