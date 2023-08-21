Инвесторам советуют следить за российскими акциями и курсом валют

Индекс Мосбиржи и курс рубля стабилизируется в ближайшие несколько дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экономиста Константина Церазова.

Курсы доллара и евро установятся в диапазонах 90-95 и 100-105 рублей соответственно. Волатильность валюты будет постепенно снижаться.

Хотя на прошлой неделе курс доллара к рублю снизился на 5,7%, индекс Мосбиржи снизился на 3%, а индекс РТС вырос на 2,8%. Таким образом, рынок акций РФ показал нейтральную динамику, хотя заметное укрепление рубля обычно выглядит негативным фактором для бумаг российских экспортеров, — сказал Константин Церазов.

Также он добавил, что устойчивость рынка российских акций внушает оптимизм. Индекс Мосбиржи будет в диапазоне 3000-3150 пунктов.

Представитель БКС Мир инвестиций» Альберт Короев рекомендует инвесторам следить за отчетностью микрофинансовой компании CarMoney, МТС, Ozon и TCS Group (банк «Тинькофф»). Организации раскроют свои показатели 21, 22 и 23 августа.