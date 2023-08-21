Верховный суд: нельзя возлагать вину за отравление алкоголем на покупателей

Потребители могут не осознать возможных последствий отравления суррогатным алкоголем, а значит имеют право на страховые выплаты.

Верховный суд рассмотрел жалобу на отказ страховой компании выплатить компенсацию за отравление алкоголем. Об этом сказано на сайте РАПСИ.

Два суда поддержали страховщиков и признали, что нет оснований для страховой выплаты. Отравление произошло по вине застрахованного покупателя, который добровольно выпил суррогатный алкоголь с содержанием метанола.

Верховный суд уточнил, что факт покупки алкоголя «не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий».

Кроме того, в отношении продавца суррогатного напитка возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК.

Судебная коллегия по гражданским делам отправила дело на новое рассмотрение.