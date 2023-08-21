ФНС обновила сервис расчета фиксированных взносов

Основы финансового планирования в бизнесе. Как начать в четыре шага

Финансовое планирование является одним из важнейших инструментов в бизнесе. Этот процесс позволяет предугадать движение денег и подготовиться к просадкам и подъёмам. Однако иногда непонятно, с чего начать. Рассказываем, какие инструменты можно использовать для планирования, а также почему важно писать сценарии для бизнеса и делать это понятным языком.