ФНС обновила сервис расчета фиксированных взносов

В этой связи ФНС обновила на своем сайте калькулятор расчета фиксированных взносов.
Смотрите в нашей таблице, сколько взносов должны заплатить ИП за 2023 год
Взносы ИП за 2023 год
Все ИП (кроме новых регионов и военных пенсионеров)
ИП из новых регионов
Военные пенсионеры
Военные пенсионеры из новых регионов
Взнос в совокупном фиксированном размере
45 842
14 400
–
–
Взносы на ОМС
–
–
9 118,98
2 864,48
Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
–
–
–
Итого максимальный взнос
302 903
14 400
9 118,98
2 864,48
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