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Фиксированные взносы ИП

ФНС обновила сервис расчета фиксированных взносов

Недавно внесли поправки в НК РФ, изменяющие размер фиксированных взносов для ИП из новых регионов. Кроме того, установили отдельный тариф по взносам на ОМС для ИП-военных пенсионеров.
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В этой связи ФНС обновила на своем сайте калькулятор расчета фиксированных взносов.

Смотрите в нашей таблице, сколько взносов должны заплатить ИП за 2023 год

Взносы ИП за 2023 год

Все ИП (кроме новых регионов и военных пенсионеров)

ИП из новых регионов

Военные пенсионеры

Военные пенсионеры из новых регионов

Взнос в совокупном фиксированном размере

45 842

14 400

Взносы на ОМС

9 118,98

2 864,48

Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей

1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061

Итого максимальный взнос

302 903

14 400

9 118,98

2 864,48

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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