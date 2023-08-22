Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Вебинары для бухгалтеров

👨‍🏫 Вебинар: Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили. 8 сентября в 12:00 мск

С августа 2023 года для работодателей изменили правила воинского учета военнообязанных работников, а также установили новые штрафы за их нарушения.
49

Все организации независимо от форм собственности обязаны вести воинский учет. При этом в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения и требования к работодателям ужесточились. На вебинаре разберем как теперь надо вести воинский учет и какие штрафы будут при несоблюдении этих правил.

Записаться на вебинар

На вебинаре расскажем:

  1. Нормативное регулирование воинского учета.

  2. Как зарегистрироваться в военкомате.

  3. Кто может не регистрироваться в военкомате.

  4. А если сотрудники только женщины?

  5. Как вести воинский учет.

  6. Как упростить работу с воинским учетом.

Ждем вас на вебинаре 8 сентября в 12:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    АУСН

    АУСН и разделение операций по счетам

    Особенность применения АУСН — отсутствие обязанности сдачи отчетности. Данные о доходе налоговая получает от банка, ККТ или из личного кабинета на сайте ФНС. Для корректного разделения на учитываемые и неучитываемые операции, которые проходят по счёту,  налоговая разработала методические рекомендации.

    АУСН и разделение операций по счетам
    1
    252
    Логотип Клерк
    Клерк
    Расходы по налогу на прибыль

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль

    Расходы на питание работников, передача товаров мобилизованным, инвестиционный вычет по налогу на прибыль — разъяснения Минфина. Забирайте в закладки.

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль
    56
    Логотип LRurist
    LRurist
    ОСАГО

    Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн. Как это сделать

    Автовладельцы в случае оформления ДТП по европротоколу могут подать документы в страховую компанию для получения компенсации по ОСАГО в онлайн-режиме.

    Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн. Как это сделать
    25
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт

    Вышла версия КОРП решения 1С по качеству

    В прошлом году стартовало новое решение для управления качеством — 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Это специальное расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Расскажем подробнее о возможностях новой версии и кому она подойдет.

    Вышла версия КОРП решения 1С по качеству
    205
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Кадры

    Аутсорсинг и аутстаффинг. В чем разница и что выбрать

    Понятие аренды персонала возникло еще в 1990 годах, но широкую популярность снискало десятилетием позже — в начале 2000 годов. Разберем, что из себя представляет аутстаффинг и аутсорсинг, в чем их разница и что лучше выбрать.

    Аутсорсинг и аутстаффинг. В чем разница и что выбрать
    1
    76
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Общественный транспорт в Сербии. Городской, Междугородний, Международный. Трамваи, автобусы, поезда, метро

    Общественный транспорт играет важную роль, предоставляя удобный способ перемещения для горожан и посетителей страны. Сербия — одна из стран, активно работающих над усовершенствованием своей транспортной системы, включая городской, междугородний и международный транспорт.

    Общественный транспорт в Сербии. Городской, Междугородний, Международный. Трамваи, автобусы, поезда, метро
    27
    Читать еще