👨‍🏫 Вебинар: Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили. 8 сентября в 12:00 мск

С августа 2023 года для работодателей изменили правила воинского учета военнообязанных работников, а также установили новые штрафы за их нарушения.

Все организации независимо от форм собственности обязаны вести воинский учет. При этом в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения и требования к работодателям ужесточились. На вебинаре разберем как теперь надо вести воинский учет и какие штрафы будут при несоблюдении этих правил.

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На вебинаре расскажем:

Нормативное регулирование воинского учета. Как зарегистрироваться в военкомате. Кто может не регистрироваться в военкомате. А если сотрудники только женщины? Как вести воинский учет. Как упростить работу с воинским учетом.

Ждем вас на вебинаре 8 сентября в 12:00 мск!