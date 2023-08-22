МФО готовятся погасить облигации на сумму более 6 млрд рублей

В ближайшие 12 месяцев микрофинансовые организации (МФО) должны погасить облигации на сумму 6,2 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование УК «Иволга Капитал».
Самые крупные погашения будут у «Центра финансовой поддержки» (ЦФП) —1,5 млрд рублей, «МаниМена» — 1,2 млрд рублей и у «Займера» — 1,1 млрд рублей.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин рассказал, что у МФО для новых выпусков будет меньше возможностей.
Рынок микрофинансов будет искать более быстрые и надежные финансовые инструменты. Не исключено, что компаниям придется отказываться от заемных средств.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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