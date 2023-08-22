МФО готовятся погасить облигации на сумму более 6 млрд рублей

Некоторым компаниям придется погасить 100% от выпущенного объема. Микрофинансовый рынок перейдет от заемных средств на новую структуру фондирования.

В ближайшие 12 месяцев микрофинансовые организации (МФО) должны погасить облигации на сумму 6,2 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование УК «Иволга Капитал».

Самые крупные погашения будут у «Центра финансовой поддержки» (ЦФП) —1,5 млрд рублей, «МаниМена» — 1,2 млрд рублей и у «Займера» — 1,1 млрд рублей.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин рассказал, что у МФО для новых выпусков будет меньше возможностей.

Рынок микрофинансов будет искать более быстрые и надежные финансовые инструменты. Не исключено, что компаниям придется отказываться от заемных средств.