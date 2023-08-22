Центробанк начнет отзывать рейтинги и сможет запретить их присваивать

С одной стороны, расширенные полномочия ЦБ направлены на борьбу с нечестной конкуренцией, а с другой — кредитно-рейтинговые агентства могут потерять свою независимость.

С 20 декабря 2023 года расширяются полномочия Центробанка по надзору за рейтинговой деятельностью. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Теперь ЦБ сможет выдавать предписания кредитным рейтинговым агентствам (КРА) об отзыве и пересмотре рейтинга, а также о запрете их присваивать определенным организациям.

Новые полномочия регулятора направлены на искоренение нечестной конкуренции, когда игроки специально завышают свои показатели в борьбе за клиентов.

Кроме того, расширенные полномочия Центробанка могут привести в тому, что агентства потеряют свою независимость.

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