Центробанк начнет отзывать рейтинги и сможет запретить их присваивать

С 20 декабря 2023 года расширяются полномочия Центробанка по надзору за рейтинговой деятельностью. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.
Теперь ЦБ сможет выдавать предписания кредитным рейтинговым агентствам (КРА) об отзыве и пересмотре рейтинга, а также о запрете их присваивать определенным организациям.
Новые полномочия регулятора направлены на искоренение нечестной конкуренции, когда игроки специально завышают свои показатели в борьбе за клиентов.
Кроме того, расширенные полномочия Центробанка могут привести в тому, что агентства потеряют свою независимость.
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