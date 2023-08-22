Организаторы заработали на онлайн-семинаре больше 3 млн рублей

Сервис от «Клерка» поможет вам добиться такого же результата, вложив всего 900 рублей в продвижение своего мероприятия.

«Клерк» помог организовать бухгалтерский онлайн-семинар с конверсией 22,4%. Организаторы смогли заработать 3 136 300 рублей.

Мы помогли собрать 1 772 просмотров, которые обернулись 397 заявками на участие.

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Привлечь участников

Сервис от «Клерка» обеспечит охваты, привлечет участников и поможет создать лендинг вашего мероприятия всего за 5 минут.

Мы продвигаем мероприятия в еженедельных подборках, ежедневной рассылке «Утренний бухгалтер».

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