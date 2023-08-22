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НДФЛ

Поступило предложение ввести ставку НДФЛ 20% для доходов от 25 млн рублей

ФНС рассмотрела инициативу о корректировке прогрессивной шкалы и повышении ставки НДФЛ до 20% для налоговых резидентов РФ, чьи доходы превышают 25 млн рублей в год.
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В письме от 24.07.2023 № БС-17-11/178@ ФНС напомнила, что с 2021 года действует ставка НДФЛ 15% с доходов свыше 5 млн рублей.

Статистика по поступлениям в бюджет от НДФЛ 15% такая:

  • за 2021 год – 82,7 млрд рублей;

  • за 2022 год – 141,7 млрд рублей (прирост на 71,4%).

Что касается инициативы по повышению ставки, то такими вопросами занимается Минфин, а не ФНС.

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Комментарии

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