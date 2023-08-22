Поступило предложение ввести ставку НДФЛ 20% для доходов от 25 млн рублей

В письме от 24.07.2023 № БС-17-11/178@ ФНС напомнила, что с 2021 года действует ставка НДФЛ 15% с доходов свыше 5 млн рублей.
Статистика по поступлениям в бюджет от НДФЛ 15% такая:
за 2021 год – 82,7 млрд рублей;
за 2022 год – 141,7 млрд рублей (прирост на 71,4%).
Что касается инициативы по повышению ставки, то такими вопросами занимается Минфин, а не ФНС.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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