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Инвестиции

Акции Ozon больше не будут представлены на бирже Nasdaq

Ценные бумаги будут продаваться на Мосбирже и на Международной бирже Астаны.
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Совет Nasdaq подтвердил решение о делистинге депозитарных акций Ozon. Об этом сказано в телеграм-канале маркетплейса.

18 августа 2023 года мы получили решение совета по рассмотрению, которое подтвердило решение комиссии. Если делистинг утвердят, в течение нескольких недель наши ADS (американские депозитарные акции) перестанут числиться в списке биржи, — говорится в сообщении.

Решение о делистинге не повлияет на деятельность Ozon. У компании также есть листинг на Международной бирже Астаны, акции торгуются и на основной площадке — Мосбирже.

В марте 2023 года Nasdaq сообщил о том, что листинг ценных бумаг Ozon будет приостановлен. После чего компания это обжаловала, но комиссия торговой площадки оставила решение в силе.

Комментарии

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