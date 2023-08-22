Валютные сбережения на банковских счетах сократились почти на 1 млрд долларов

Рублевых накоплений в банках стало на 427 млрд рублей больше.

В июле 2023 года валютные накопления на счетах россиян сократились на 0,9 млрд долларов или на 76 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

На счетах стало меньше остатков из-за конвертации валютных средств в рубли и переводом долларов за рубеж. Во втором квартале перевели примерно 3 млрд долларов.

Рублевые сбережения выросли на 427 млрд рублей или на 3,1%. С учетом комфортных ставок на 0,4% прибавили депозиты (+91 млрд рублей).

На 3% или на 133 млрд рублей ускорился прирост средств на эскроу-счета. Это произошло на фоне роста продаж жилья, а также ипотечного кредитования.