Власти обвинили спекулянтов в обвале рубля

Власти признали роль спекулянтов в обвале рубля. ЦБ думает над механизмами контроля и санкций за спекуляции.

Власти всерьез взялись за проблему спекулятивного спроса на валютном рынке, пишут «Ведомости».

22 августа президент Владимир Путин заявил, что правительству и ЦБ стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках.

В ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках.

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