Власти обвинили спекулянтов в обвале рубля

Власти всерьез взялись за проблему спекулятивного спроса на валютном рынке, пишут «Ведомости».
22 августа президент Владимир Путин заявил, что правительству и ЦБ стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках.
В ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках.
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Комментарии2
ОльгаГлавный бухгалтер
Под эту ситуацию надо новое матерное слово придумать...
Светлана
Ну а кто еще -то виноват? Ясен пень, что власти всегда ни при чем