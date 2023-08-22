Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Курсы валют

Власти обвинили спекулянтов в обвале рубля

Власти признали роль спекулянтов в обвале рубля. ЦБ думает над механизмами контроля и санкций за спекуляции.
140

Власти всерьез взялись за проблему спекулятивного спроса на валютном рынке, пишут «Ведомости».

22 августа президент Владимир Путин заявил, что правительству и ЦБ стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках.

В ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках.

Хотите попробовать себя в аналитике? Нет ничего невозможного! Приглашаем на вебинар Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году: от карьеры до зарплаты, который пройдет офлайн 6 сентября c 13:00 до 14:30.

Спикеры вебинара Надежда Криницына, аналитик 1С, бухгалтер с 18-летним стажем, специалист по учету труда и расчету заработной платы, занимается внедрением и сопровождением программ 1С в различных сферах деятельности. И Вероника Шатрова, директор по продукту Action Digital School расскажут: почему именно бухгалтеру проще других освоить эту профессию, какие дополнительные навыки придется получить, в каких отраслях и сколько можно будет зарабатывать аналитику 1С в 2024 году.

Всем участникам после вебинара ждем бонус от спикера — Методичка для работы с платформой 1С.

Внимание! Только на Клерке вебинар 0 ₽ вместо 1 950 ₽! Записывайтесь!

Купить вебинар

Комментарии

2
  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 41 минуту назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    Под эту ситуацию надо новое матерное слово придумать...

  • Логотип BuhKoza
    BuhKoza 6 минут назад

    Светлана

    Ну а кто еще -то виноват? Ясен пень, что власти всегда ни при чем

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Кадры

Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?

На рынке труда гигантская конкуренция. Люди, окончив институт, курсы, открывают сайт с вакансиями — и везде нужны специалисты с опытом. Из серии: нам нужны сотрудники до 25 лет с 30-летним стажем. А что делать, если его нет или мало, а знакомы, которые помогли бы с устройством на работу нет? Может быть «накручивать» опыт в резюме?

Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?
1
8
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
НДФЛ

Как изменятся ставки НДФЛ для уехавших за границу работников и исполнителей

В конце июля Президент подписал закон, который вносит глобальные изменения в НК. Одно из них — фиксированные ставки по НДФЛ для дистанционных работников и исполнителей. Разберем подробнее, как изменится порядок расчета НДФЛ за указанных лиц, и когда нововведения вступят в силу.

Как изменятся ставки НДФЛ для уехавших за границу работников и исполнителей
27
Логотип Модульбанк
Модульбанк
ВЭД

Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов

Расчеты в альтернативных валютах между российскими компаниями и иностранными контрагентами за последний год выросли кратно. Эксперты оценили накопленный опыт расчетов и спрогнозировали перспективы.

Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов
225
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Мотивация персонала

Как финансовому директору построить систему мотивации в компании?

Ранее мы выяснили, что построение системы мотивации не является обязательной составляющей его работы. Однако KPI сотрудников — важный инструмент для достижения финансовых целей компании. И лучше всех выстроить связь между работой одного человека и ростом прибыли или рентабельности всего бизнеса может именно финансовый директор.

Как финансовому директору построить систему мотивации в компании?
4
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Трудовые отношения

Для каких услуг и на какие работы компания вправе привлекать самозанятых, ИП и физлиц

Рассказали, как заказчику понять, для каких услуг он может привлекать внештатных исполнителей, а для каких — нет, и какие нюансы при этом учитывать.

Для каких услуг и на какие работы компания вправе привлекать самозанятых, ИП и физлиц
105
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
НДС

Почему нельзя покупать НДС? Все тайное, становится явным

Обратился ко мне мужчина. Его терзали сомнения, как меньше уплатить НДС. Отработал 2 квартал, бухгалтер посчитал налог. Но сумма оказалась неподъемная для его бизнеса.

163
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении

Чуть больше трёх месяцев прошло с размещения прошлого выпуска облигаций по самые помидоры закредитованного Гарант-Инвеста, и тут на подходе новый выпуск для тех, кто любит инвестиции в недвижимость в том числе через облигации. Ведь в управлении Гаранта коммерческая недвижимость.

Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении
27
Логотип Синтегс
Синтегс
Банки

Какие изменения в учётные системы внесёт программа долгосрочных сбережений в 2024 году?

Если у компаний предполагается заключение договоров долгосрочных сбережений, то для учета операций с ними нужно в информационных системах добавить отдельные счета.

22
Читать еще