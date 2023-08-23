Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Кредитование

Ломбарды просят ЦБ отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов

Ломбарды просят отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК), как это было сделано для других участников рынка на прошлой неделе.
22

На фоне роста ключевой ставки фондирование для ломбардов подорожало на 3–5 п. п. Растут и операционные расходы: на внедрение новых норм, кадровые издержки, пишет «Коммерсант».

Все это может привести к снижению рентабельности бизнеса и, как следствие, переходу части игроков в зону неподконтрольных ЦБ комиссионных магазинов. Национальное объединение ломбардов (НОЛ) считает, что отсутствие ломбардов в списке организаций, не применяющих ограничение ПСК, ставит отрасль «в крайне невыгодное и нерыночное положение». Поэтому объединение обратилось в ЦБ с просьбой отменить для них ограничения по ПСК, как это было сделано регулятором для других участников рынка заемного финансирования.

Однако регулятор полагает, что текущие высокие значения ПСК ломбардов позволят им компенсировать потери.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Первичные документы

    Путевой лист. Изменения с 1 сентября 2023 года

    С 1 сентября 2023 года изменяется состав сведений, необходимых для включения в путевой лист, а также порядок оформления путевого листа. Рассказываем обо всех грядущих изменениях.

    Путевой лист. Изменения с 1 сентября 2023 года
    31
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB

    Как УК вести учет общедомовых приборов учета в программе Диспетчерская ЖКХ?

    Учет общедомовых приборов учета является важным элементом эффективного управления многоквартирными домами. Ведение такого учета позволяет не только контролировать расходы на коммунальные услуги, но и оптимизировать процессы потребления ресурсов. Систематизация и автоматизация этой работы осуществляется с помощью программы «1С:Диспетчерская ЖКХ».

    Как УК вести учет общедомовых приборов учета в программе Диспетчерская ЖКХ?
    7
    Логотип nlukina
    nlukina
    Кадры

    Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?

    На рынке труда гигантская конкуренция. Люди, окончив институт, курсы, открывают сайт с вакансиями — и везде нужны специалисты с опытом. Из серии: нам нужны сотрудники до 25 лет с 30-летним стажем. А что делать, если его нет или мало, а знакомых, которые помогли бы с устройством на работу нет? Может быть «накручивать» опыт в резюме?

    Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?
    22
    145
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    НДФЛ

    Как изменятся ставки НДФЛ для уехавших за границу работников и исполнителей

    В конце июля Президент подписал закон, который вносит глобальные изменения в НК. Одно из них — фиксированные ставки по НДФЛ для дистанционных работников и исполнителей. Разберем подробнее, как изменится порядок расчета НДФЛ за указанных лиц, и когда нововведения вступят в силу.

    Как изменятся ставки НДФЛ для уехавших за границу работников и исполнителей
    50
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    ВЭД

    Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов

    Расчеты в альтернативных валютах между российскими компаниями и иностранными контрагентами за последний год выросли кратно. Эксперты оценили накопленный опыт расчетов и спрогнозировали перспективы.

    Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов
    235
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Мотивация персонала

    Как финансовому директору построить систему мотивации в компании?

    Ранее мы выяснили, что построение системы мотивации не является обязательной составляющей его работы. Однако KPI сотрудников — важный инструмент для достижения финансовых целей компании. И лучше всех выстроить связь между работой одного человека и ростом прибыли или рентабельности всего бизнеса может именно финансовый директор.

    Как финансовому директору построить систему мотивации в компании?
    9
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Трудовые отношения

    Для каких услуг и на какие работы компания вправе привлекать самозанятых, ИП и физлиц

    Рассказали, как заказчику понять, для каких услуг он может привлекать внештатных исполнителей, а для каких — нет, и какие нюансы при этом учитывать.

    Для каких услуг и на какие работы компания вправе привлекать самозанятых, ИП и физлиц
    132
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    НДС

    Почему нельзя покупать НДС? Все тайное, становится явным

    Обратился ко мне мужчина. Его терзали сомнения, как меньше уплатить НДС. Отработал 2 квартал, бухгалтер посчитал налог. Но сумма оказалась неподъемная для его бизнеса.

    222
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении

    Чуть больше трёх месяцев прошло с размещения прошлого выпуска облигаций по самые помидоры закредитованного Гарант-Инвеста, и тут на подходе новый выпуск для тех, кто любит инвестиции в недвижимость в том числе через облигации. Ведь в управлении Гаранта коммерческая недвижимость.

    Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении
    29
    Читать еще