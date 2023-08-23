Ломбарды просят ЦБ отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов

Ломбарды просят отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК), как это было сделано для других участников рынка на прошлой неделе.

На фоне роста ключевой ставки фондирование для ломбардов подорожало на 3–5 п. п. Растут и операционные расходы: на внедрение новых норм, кадровые издержки, пишет «Коммерсант».

Все это может привести к снижению рентабельности бизнеса и, как следствие, переходу части игроков в зону неподконтрольных ЦБ комиссионных магазинов. Национальное объединение ломбардов (НОЛ) считает, что отсутствие ломбардов в списке организаций, не применяющих ограничение ПСК, ставит отрасль «в крайне невыгодное и нерыночное положение». Поэтому объединение обратилось в ЦБ с просьбой отменить для них ограничения по ПСК, как это было сделано регулятором для других участников рынка заемного финансирования.

Однако регулятор полагает, что текущие высокие значения ПСК ломбардов позволят им компенсировать потери.