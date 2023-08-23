Посольство РФ заплатило €20 тыс. налогов на недвижимость в Финляндии

Посольство России в Финляндии оплатило налоги на недвижимость Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, сообщило РБК.
«Разрешение на оплату налогов на недвижимость Российского центра науки и культуры в Хельсинки официально получено посольством Российской Федерации от МИД Финляндии. По состоянию на сегодняшний день налоги оплачены», — говорится в сообщении МИД.
По состоянию на 23 августа налог в размере €20 тыс. оплачен.
Напомним, в марте центр подавал заявку на ослабление санкций. В июне МИД Финляндии принял решение об ослаблении ограничений, которое также поддержал Евросоюз.
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