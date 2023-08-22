«Яндекс Маркет» начал продавать мебель под своим брендом

На маркетплейсе можно купить диваны и кровати, до конца года появится мебель для гостиной, кухни и спальни. Процесс ведут бывшие топ-менеджеры из IKEA.

Маркетплейс «Яндекс Маркет» запустил продажу мебели для дома под собственным брендом. Об этом пишет «ТАСС».

Команда бывших топ-менеджеров из IKEA запустила продажи мебели под брендом «Яндекс Маркета». До конца года в продажу поступят новые предметы мебели для гостиной, кухни и спальни, — сказали в маркетплейсе.

В продажу уже поступили диваны и кровати, которые производятся на российских фабриках. Параллельно «Яндекс Маркет» начал сотрудничать с производителями из Беларуси и Китая.

Маркетплейс ожидает, что продажи собственной мебели составят 10% оборота в этой категории.

К концу 2025 года мебель собственного производства будет насчитывать до 3 тыс. позиций.

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