«Яндекс Маркет» начал продавать мебель под своим брендом

Маркетплейс «Яндекс Маркет» запустил продажу мебели для дома под собственным брендом. Об этом пишет «ТАСС».
Команда бывших топ-менеджеров из IKEA запустила продажи мебели под брендом «Яндекс Маркета». До конца года в продажу поступят новые предметы мебели для гостиной, кухни и спальни, — сказали в маркетплейсе.
В продажу уже поступили диваны и кровати, которые производятся на российских фабриках. Параллельно «Яндекс Маркет» начал сотрудничать с производителями из Беларуси и Китая.
Маркетплейс ожидает, что продажи собственной мебели составят 10% оборота в этой категории.
К концу 2025 года мебель собственного производства будет насчитывать до 3 тыс. позиций.
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