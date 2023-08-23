Маск обвинил Facebook* в манипулировании общественным мнением по всему миру

Илон Маск заявил, что Facebook (*запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) манипулирует общественным мнением, пишет ТАСС.

«Facebook манипулирует общественностью почти по всему миру. Вот почему они не станут открывать исходных код своего алгоритма», — написал Маск в X (ранее Twitter).

Неприязнь владельца Tesla и SpaceX к Марку Цекербергу известна давно. В марте 2018 г. Маск удалил страницы своих компаний SpaceX и Tesla в Facebook. А этим летом Маск в своей соцсети вызвал Марка Цукерберг на бой из-за попытки его команды создать аналог Twitter под кодовым названием Project 92.

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