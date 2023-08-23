🚨 ФНС агитирует переходить на уведомления по ЕНП, потому что в платежках-02 слишком много ошибок

В 2023 году вместо уведомлений по ЕНП можно применять платежки-02, но бухгалтеры слишком часто и много делают там ошибок.

Это ведет к искажению состояния расчетов с бюджетом, повышает риски возникновения у налогоплательщиков необоснованных недоимок или переплат, посетовали в ФНС.

Поэтому налоговики призывают использовать уведомления, тем более, что скоро ИП смогут сдавать их электронно через личный кабинет без КЭП.

В письме от 14.08.2023 № СД-4-3/10444 ФНС назвала преимущества уведомления по сравнению с платежками:

уведомление содержит всего 5 реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма);

достаточно одного уведомления по всем авансам, вместо заполнения множества платежек с 15 реквизитами в каждом;

уведомление может быть уточнено, в то время, как уточнение платежных документов с 01.01.2023 не предусмотрено.

Кроме того, ФНС заявляет, что можно использовать то платежки, то уведомления.

Вот как это сформулировано в письме:

В случае, если в платежном поручении опущена ошибка, то исправить ее можно только посредством сдачи уведомления. При этом в следующих отчетных периодах налогоплательщики также вправе самостоятельно выбирать, по каким платежам им сдавать уведомление, а по каким при желании воспользоваться правом не сдавать уведомление в случае, если соответствующее платежное поручение содержит необходимую информацию.

Коллеги, а что используете вы? Голосуйте.