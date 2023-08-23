Минфин и ЦБ смягчат условия выплаты дивидендов иностранцам

Минфин и Банк России решили снять ограничения на выплату дивидендов иностранным инвесторам, но с важным условием — размер этих выплат не может превышать размера их инвестиций в Россию.

Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла данное решение. Об этом сказано на сайте Минфина.

Теперь выплата дивидендов иностранцам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию. Еще одно условие — инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий.

Напомним, до этого объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.