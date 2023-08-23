🐈 Предложили ввести вычет по НДФЛ на лечение животных

Документ подготовили в Заксобрании Санкт-Петербурга.
Сумма вычета – не более 50 тыс. рублей на каждое животное в отношении не более 2 животных за один год.
По данным Росстата объем рынка ветеринарных услуг в 2022 году составил 35 млрд рублей. Соответственно, выпадающие доходы бюджета могут составить 4,5 млрд рублей. На практике их будет еще меньше, потому что:
часть ветеринарных услуг оказывается юрлицам;
предоставление налогового вычета носит заявительный характер;
устанавливается максимальный размер такого вычета.
Поправки планируют внести в статью 220 НК РФ, которая регулирует имущественный вычет, пишет «Интерфакс».
Комментарии2
Люблю животных, но надеюсь эти вычеты не коснутся бухгалтера.
ВитаЛукинична
У нас ветлечебница, которая государственная, очень скудно финансируется. Постоянная нехватка кадров. Лучше бы эту проблему решать взялись по серъёзному, чем считать выпадающие доходы. И проблему бездомных животных, которых запретили даже кормить добрым людям.
Инициатива предшествует поголовной платной чипизации, судя по всему.