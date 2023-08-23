Имущественный вычет

🐈 Предложили ввести вычет по НДФЛ на лечение животных

Разработали законопроект, который вводит налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной за оказанные услуги по ветеринарному обслуживанию домашних животных.
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Документ подготовили в Заксобрании Санкт-Петербурга.

Сумма вычета – не более 50 тыс. рублей на каждое животное в отношении не более 2 животных за один год.

По данным Росстата объем рынка ветеринарных услуг в 2022 году составил 35 млрд рублей. Соответственно, выпадающие доходы бюджета могут составить 4,5 млрд рублей. На практике их будет еще меньше, потому что:

  • часть ветеринарных услуг оказывается юрлицам;

  • предоставление налогового вычета носит заявительный характер;

  • устанавливается максимальный размер такого вычета.

Поправки планируют внести в статью 220 НК РФ, которая регулирует имущественный вычет, пишет «Интерфакс».

Комментарии

2
  • Логотип anpe4e
    anpe4e 8 минут назад

    Люблю животных, но надеюсь эти вычеты не коснутся бухгалтера. 

  • Логотип проза жизни
    проза жизни 7 минут назад

    ВитаЛукинична

    У нас ветлечебница, которая государственная, очень скудно финансируется. Постоянная нехватка кадров. Лучше бы эту проблему решать взялись по серъёзному, чем считать выпадающие доходы. И проблему бездомных животных, которых запретили даже кормить добрым людям.

    Инициатива предшествует поголовной платной чипизации, судя по всему.

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