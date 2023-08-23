🐈 Предложили ввести вычет по НДФЛ на лечение животных

Порядок в голове = порядок в жизни. Как сделать генеральную уборку в своих мыслях и почему это так важно?

Как давно вы наводили порядок в своей квартире? А в своей голове? Скажете-странный вопрос. Но, давайте подумаем о том, что наше тело-храм. И мусору там точно не место. Как сделать генеральную уборку в своих мыслях и почему это так важно?