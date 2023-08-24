Спрос на услуги частных тренеров вырос на 31%

Пользователи платформы «Авито Услуги» чаще всего нанимали тренеров по футболу, танцам, фитнесу и боксу.

Летом 2023 года пользователи платформы «Авито Услуги» на 31% чаще обращались к услугам частных спортивных тренеров различной специализации. Об этом пишет «ТАСС».

Активнее всего нанимали тренеров по футболу, спрос на занятия вырос на 171% по сравнению с летом 2022 года.

Танцами стали интересоваться на 51% больше, фитнесом – на 39%, а боксом – на 26%.

На «Авито Услугах» за лето было опубликовано на 23% больше объявлений в категории «Спорт, танцы».

Самый высокий уровень спроса на спортивные занятие показали жители Калининграда (+77%), Самары и Воронежа (+61%), Челябинская (+52%), Волгограда (+48%).