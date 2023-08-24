Банк «ДОМ.РФ» одобрил первую в России ипотеку по QR-коду

Семья из Тюмени первой получила льготную ипотеку на 6 млн рублей без заполнения анкеты и предоставления документов.

Жители Тюмени получили одобрение банка «ДОМ.РФ» на получение жилищного кредита по программе «Семейная ипотека» по QR-коду. Об этом пишет «РБК».

Кредит по QR-коду без заполнения анкеты и предоставления документов был оформлен по программе «Семейная ипотека» на 6 млн рублей.

По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его цифрового профиля, — сказал вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

В банке сообщили, что по желанию клиента можно провести все процедуру по оформлению ипотеки в онлайн-формате. Удаленно можно подписать документы до выпуска закладной и зарегистрировать сделку в Росреестре.

Остальную документацию нужно заверить в офисе партнера банка.

17 августа 2023 года банк «ДОМ.РФ» запустил сервис для оформления ипотеки по QR-коду в одно касание. С этого момента организация получила более 300 заявок.