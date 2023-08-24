Производитель алкоголя «Белуга Групп» поменяла название на «НоваБев Групп»

Чтобы покупатели ассоциировали компанию не только с водкой под брендом Beluga, организации пришлось сменить название.

Производитель и дистрибьютор алкогольной продукции «Белуга Групп» теперь называется «НоваБев Групп». Об этом сказано на сайте компании.

С эволюцией компании существующее название перестало отражать ее суть и многоаспектность, а также соответствовать стратегии диверсификации бизнеса, — говорится в пресс-релизе организации.

Название потребовалось изменить потому, что потребители принимают бренд группы за водку марки Beluga. Однако в последние несколько лет компания вышла на ведущие роли среди импортеров Wine & Spirits и поставляет алкогольные напитки во всех ключевых категориях.

Таким образом, чтобы разделить в восприятии общественности бренды компании и водки, а также сделать фокус на универсальности и охвате всех категорий крепких алкогольных напитков и вин, группа планирует изменить имя и фирменный стиль, — уточняется в сообщении компании.

Организации принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Поместье Голубицкое», а также сеть розничных магазинов «ВинЛаб».

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