Не забудьте завтра сдать отчетность

Вот какие отчеты надо сдать до 25 августа:
декларацию по НДПИ за июль;
декларацию по налогу на прибыль (из фактической прибыли) за январь — июль;
ЕФС-1 (подраздел 1.1) о кадровых переводах в июле;
персонифицированные сведения о физлицах за июль;
уведомление по ЕНП, где будут страховые взносы за июль и НДФЛ за период с 23.07 по 22.08.
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов есть в нашем календаре налогоплательщика.
Комментарии1
Наталья ГорячаяРуководительИП
Почему декларацию по налогу на прибыль за июль? А не за январь-июль?