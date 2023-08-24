Не забудьте завтра сдать отчетность

25 число – срок сдачи отчетов.
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Вот какие отчеты надо сдать до 25 августа:

  • декларацию по НДПИ за июль;

  • декларацию по налогу на прибыль (из фактической прибыли) за январь — июль;

  • ЕФС-1 (подраздел 1.1) о кадровых переводах в июле;

  • персонифицированные сведения о физлицах за июль;

  • уведомление по ЕНП, где будут страховые взносы за июль и НДФЛ за период с 23.07 по 22.08.

Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов есть в нашем календаре налогоплательщика.

Комментарии

1
  • Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая 36 минут назад

    Наталья ГорячаяРуководительИП

    Почему декларацию по налогу на прибыль за июль? А не за январь-июль?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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