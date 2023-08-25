Вебинары для бухгалтеров

🎓 Вебинар: Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться. 15 сентября в 11:00 мск!

Налоговая нагрузка на малый бизнес существенно ниже. Именно поэтому налоговики пристально следят за их деятельностью и выискивают признаки дробления и незаконной оптимизации.
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Любой малый и средний бизнес регулярно сталкивается с претензиями налоговых органов. Эти истории редко попадают на страницы деловых изданий, но за каждой из них стоит драма конкретного человека и его бизнеса.

Дмитрий Анищенко, налоговый адвокат, преподаватель МГУ им. Ломоносова, расскажет об основные налоговых рисках, с которыми сталкиваются предприятия МСП, и, самое главное — как их успешно избегать.

Участвуйте в вебинаре по сниженной, акционной цене! Всего 399 рублей.

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На вебинаре разберем:

  1. Как убедить инспекцию, если вас обвиняют в дроблении бизнеса.

  2. Риски при найме работников по ГПХ.

  3. Как малому бизнесу работать с проблемными контрагентами.

  4. Риски при применении специальных налоговых режимов — и многое другое.

Ждем Вас на вебинаре 15 сентября в 11:00 мск!

Комментарии

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