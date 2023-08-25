Малый и средний бизнес

Дума проведет в октябре слушания по малому и среднему предпринимательству

В октябре Госдума планирует провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
51

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для построения проактивной экономики «требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий», пишет Интерфакс.

Он отметил, за последние 10 лет, несмотря на санкции, Россия стала самой крупной европейской экономикой. В силу этого, он анонсировал большие парламентские слушания по вопросам малого и среднего предпринимательства, которые пройдут в октябре.

«В этой связи важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества», — написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.

▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

Купить билет

Комментарии

1
  • Логотип BuhKoza
    BuhKoza 30 минут назад

    Светлана

    Ну все, МСП, держись

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк организует бизнес-тур в Кыргызстан для продавцов на маркетплейсах

Команда Модульбанка организует выездной бизнес-тур в Кыргызстан для начинающих и опытных селлеров 20-24 сентября. Это возможность получить реальную информацию о том, как работать в Кыргызстане, которую не найти в открытых источниках.

35
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Бухгалтерские программы

Налоговый учет ошибок прошлых лет в программе 1С:БГУ

При формировании декларации по налогу на прибыль иногда закрадываются ошибки: включаются ошибочные доходы или не учитываются расходы, участвующие в формировании налоговой базы. Исправления можно внести в текущий и последующие периоды.

Налоговый учет ошибок прошлых лет в программе 1С:БГУ
10
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Онлайн-кассы

Как выбрать кассу. Онлайн-кассы 

В 2023 году практически все организации и ИП в РФ обязаны использовать при расчётах контрольно-кассовую технику. К выбору кассы нужно подойти внимательно: учесть требования закона и особенности бизнеса. Разберём, как выбрать онлайн-кассу и на что нужно обратить внимание.

Как выбрать кассу. Онлайн-кассы 
24
Логотип СберКорус
СберКорус
Электронные подписи

Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений

Закон № 457-ФЗ от 04.08.2023 внёс сразу несколько поправок в закон № 63-ФЗ об электронной подписи. Рассказываем о наиболее важных для бизнеса изменениях. 

Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений
414
Логотип nlukina
nlukina
Общество

В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор

В преддверии 1 сентября обсудим ситуацию в стране с учителями. Вчера вышла новость, что каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образования. А скоро, возможно, детей будут обучать выпускники колледжей. Обсудим, можно ли доверять знания детей, преподавателю без высшего педагогического образования и тем более выпускнику колледжа?

В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор
16
202
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
44
Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Общество

Сервис Ostrovok.ru Командировки запустил продажу ж/д билетов на своей платформе

Cервис для организации деловых поездок Ostrovok.ru Командировки расширил функционал: теперь пользователи платформы могут самостоятельно бронировать железнодорожные билеты наравне с другими услугами сервиса. Новый функционал доступен пользователям в режиме онлайн в «Личном кабинете».

Сервис Ostrovok.ru Командировки запустил продажу ж/д билетов на своей платформе
39
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Маркетинг

Как тратит деньги маркетинговый отдел? Топ-3 показателя для оценки рекламы

Маркетинг — неотъемлемая составляющая любого бизнеса. Чтобы ваше дело стало эффективным, нужно отслеживать показатели привлечения и удержания клиентов. Благодаря этому собственник или финансовый директор могут выстраивать оптимальные стратегии, предвидеть риски и управлять ими, принимать взвешенные решения о бюджетах.

Как тратит деньги маркетинговый отдел? Топ-3 показателя для оценки рекламы
33
Читать еще