Дума проведет в октябре слушания по малому и среднему предпринимательству

В октябре Госдума планирует провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для построения проактивной экономики «требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий», пишет Интерфакс.

Он отметил, за последние 10 лет, несмотря на санкции, Россия стала самой крупной европейской экономикой. В силу этого, он анонсировал большие парламентские слушания по вопросам малого и среднего предпринимательства, которые пройдут в октябре.

«В этой связи важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества», — написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.