Дума проведет в октябре слушания по малому и среднему предпринимательству

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для построения проактивной экономики «требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий», пишет Интерфакс.
Он отметил, за последние 10 лет, несмотря на санкции, Россия стала самой крупной европейской экономикой. В силу этого, он анонсировал большие парламентские слушания по вопросам малого и среднего предпринимательства, которые пройдут в октябре.
«В этой связи важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества», — написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Комментарии1
Светлана
Ну все, МСП, держись