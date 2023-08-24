ЦБ понизил курс доллара на 25 августа до 94,4 рубля

В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор

В преддверии 1 сентября обсудим ситуацию в стране с учителями. Вчера вышла новость, что каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образования. А скоро, возможно, детей будут обучать выпускники колледжей. Обсудим, можно ли доверять знания детей, преподавателю без высшего педагогического образования и тем более выпускнику колледжа?