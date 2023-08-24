ЦБ понизил курс доллара на 25 августа до 94,4 рубля

Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 25 августа 2023 года:
доллар понижен до 94,4007 рубля.
Евро повышен до 102,4719 рубля.
Курс юаня повышен до 12,9407 рубля.
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