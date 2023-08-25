«М.Видео-Эльдорадо» отчитался о чистом убытке больше 4,6 млрд рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала финансовый отчет по МСФО за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано на сайте компании.
Ритейлер бытовой техники и электроники увеличил убыток на 24%. По сравнению с тем же периодом 2022 года, чистый убыток компании вырос до 4,644 млрд рублей.
Показатель EBITDA вырос на 5,8%, до 7,406 млрд рублей.
Продажи группы за первые шесть месяцев 2023 года составили 219 млрд рублей. В годовом выражении это на 16,5% меньше.
Выручка «М.Видео-Эльдорадо» упала на 18,1%, до 179,204 млрд рублей.
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Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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