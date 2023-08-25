«М.Видео-Эльдорадо» отчитался о чистом убытке больше 4,6 млрд рублей

Убыток компании вырос на 24%, а выручка упала на 18,1% и составила чуть больше 179 млрд рублей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала финансовый отчет по МСФО за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано на сайте компании.

Ритейлер бытовой техники и электроники увеличил убыток на 24%. По сравнению с тем же периодом 2022 года, чистый убыток компании вырос до 4,644 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос на 5,8%, до 7,406 млрд рублей.

Продажи группы за первые шесть месяцев 2023 года составили 219 млрд рублей. В годовом выражении это на 16,5% меньше.

Выручка «М.Видео-Эльдорадо» упала на 18,1%, до 179,204 млрд рублей.