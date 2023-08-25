Heineken больше не будет производить пиво Amstel в России

Голландский концерн по производству пива Heineken продал свои российские активы группе «Арнест» за 1 евро. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на сообщение организации.

Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро, — сказано в сообщении.

Право обратного выкупа активов не предусмотрено.

Группа «Арнест» получит семь пивоваренных заводов и 1,8 тыс. сотрудников, которым гарантировали сохранение рабочих мест на ближайшие три года.

В течение шести месяцев прекратится производство пива под брендом Amstel. Сам бренд Heineken был выведен с рынка в 2022 году.