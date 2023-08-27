Ценные бумаги

Доля валютных облигаций на российском рынке достигла рекорда

Это связано с замещением евробондов, появлением бумаг в юанях и обвалом рубля.
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Доля облигаций в иностранных валютах, выпущенных в России, впервые в истории превысила 10% от всего объема рынка, следует из статистики ЦБ: на 1 августа доля составила 10,2%, или 4,3 трлн руб. в рублевом выражении, что на 0,55 п. п. больше месяц к месяцу и на 7,5 п. п. год к году, пишут «Ведомости».

Это исторический рекорд, подтверждает руководитель направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александр Афонин. Весь рынок, по данным Банка России, достиг 41,9 трлн руб.

Такой рекорд эксперты связывают с замещением евробондов, появлением бумаг в юанях и обвалом рубля.

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