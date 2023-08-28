Whoosh за полгода заработал 1,3 млрд рублей чистой прибыли

Выручка компании по аренде самокатов выросла на 62%, до 4,4 млрд рублей.

Кикшеринговый сервис Whoosh за первые полгода 2023 года увеличил выручку на 62% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Сервис по аренде самокатов Whoosh опубликовал отчет по МСФО за первое полугодие 2023 года. Выручка достигла 4,4 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла в 3,4 раза, до 1,3 млрд рублей.

EBITDA увеличился на 45%, до 2 млрд рублей. Чистый долг Whoosh составил 4,6 млрд рублей.

С января по август 2023 года число поездок на самокатах от Whoosh выросло на 94%, до 71,5 млн. За этот же период сервис увеличил количество транспортных средств на 68%. Сейчас в работе 138 тыс. самокатов.

В приложении стало на 56% больше зарегистрированных пользователей, по сравнению с концом 2022 года. Мобильным приложением пользуются 18,6 млн человек.