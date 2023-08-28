Госпошлина

Какую госпошлину вывели из ЕНП

Теперь в виде ЕНП можно уплачивать только госпошлину, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан исполнительный документ.
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Таким образом с 31.08.2023 из ЕНП исключаются следующие КБК:

  • 18210802000011060110 – госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу);

  • 18210803010011060110 – госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда) (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу);

  • 18210803020011060110 – госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу).

Поправки внесены в статью 58 НК Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

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