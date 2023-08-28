Какую госпошлину вывели из ЕНП

Таким образом с 31.08.2023 из ЕНП исключаются следующие КБК:
18210802000011060110 – госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу);
18210803010011060110 – госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда) (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу);
18210803020011060110 – госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу).
Поправки внесены в статью 58 НК Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
Комментарии