Минкультуры заблокирует «Пушкинские карты» за нарушение правил пользования

Согласно правилам, карту нельзя передавать третьим лицам. Однако молодежь покупает по карте билеты в кино и музеи не только для себя, но и для друзей.

Глава Минкультуры Ольга Любимова заявила, что «Пушкинские карты» будут заблокированы у тех владельцев, которые нарушали правила программы. Об этом пишет «Интерфакс».

К сожалению, мы не можем и не имеем права откладывать меры реагирования на эти нарушения. Придется действовать жестко: из-за нарушений будем вынуждены блокировать такие карты. И начнем мы делать это в ближайшее время, — сказала Ольга Любимова.

В списке нарушителей будут те, кто покупал по «Пушкинской карте» билеты в музеи и на культурные мероприятия не только для себя, но и для друзей.

Сейчас «Пушкинская карта» есть у больше 8,8 млн молодых людей. Из них 6,8 млн пользуются программой.

Всего за 2 года действия программы было приобретено почти 45 млн билетов. Самой популярной категорией остается кино - это примерно 40% приобретенных билетов, — рассказала министр культуры.

«Пушкинскую карту» могут оформить молодые люди от 14 до 22 лет. Программа социальной поддержки была запущена с 1 сентября 2021 года.

Держатели карты могут получить доступ к культурным мероприятиям, которые оплачивает государство.