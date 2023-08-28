🎓 Вебинар: Разбор требования ИФНС. 12 сентября в 15:00 мск

Научитесь читать требование ИФНС и отвечать на него. Разберитесь какие требования незаконны и что с этим делать.

Любая организация и ИП могут получить от налоговиков требование предоставить документы или уплатить недостающие налоги. Игнорировать его нельзя — это грозит штрафами и блокировкой счетов.

На вебинареЕкатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12-летним стажем, расскажет, что могут запрашивать налоговики и как отвечать.

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На вебинаре разберем:

Основные документы, которые запрашивает налоговая в требовании.

Какие действительно документы может запрашивать налоговая.

Договоры и первичная документация. На что нужно обратить внимание.

Как доказать реальность сделки.

Что запрашивает налоговая по должностной осмотрительности.

Ждем Вас на вебинаре 12 сентября в 15:00 мск!