Общество

Туроператоры стали продавать безалкогольные путевки в Турцию

Туры с безалкогольной системой «все включено» будут стоить на 7-9% дешевле.
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Туристические компании начали предлагать путевки в Турцию с безалкогольным «все включено». Об этом сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассортименте ряда российских туроператоров в этом году уже есть отели с «все включено без алкоголя» (non-alcoholic All Inclusive), а сами турецкие отели в теории готовы так работать при наличии запроса, — говорится в сообщении.

Например, отдохнуть без алкоголя предлагает компания Anex. В Турции уже есть семь отелей с безалкогольным «все включено». Такие путевки могут быть дешевле на 7-9%.

Однако такая практика не повсеместная. Гостиницы полностью не исключат спиртное из меню отдыхающих.

Комментарии

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