Около 350 предпринимателей из Луганска добровольно ограничили наценку

В новых регионах будет ниже торговая наценка на продовольственные товары.

Порядка 350 представителей мелкорозничной торговли добровольно подписали с Минпромторгом Луганской Народной Республики (ЛНР) меморандум об ограничении надбавок на товары. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

Мы наблюдаем нестабильную ситуацию с ценами в республике, но, уверен, совместными усилиями предпринимателей, Министерства, администраций городов и районов работа по добровольному снижению цен в розничных магазинах региона даст результат, — сказал заместитель Минпромторга ЛНР Иван Леонов.

Также меморандум подписал супермаркет «Молоко» из ДНР. Надбавка на социально значимые товары будет не больше 5%.

16 августа 2023 года две крупные торговые сети «Матрешка» и SPAR в ЛНР снизят цены на 24 продукта.