Ведение бизнеса

Генеральный директор Wildberries заняла первое место в рейтинге богатейших женщин России

Основной владелец маркетплейса Татьяна Бакальчук второй раз занимает первую строчку среди самых богатых женщин страны по версии «Forbes».
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Татьяна Бакальчук — генеральный директор и основной владелец маркетплейса Wildberries второй раз возглавила список богатейших женщин страны. Об этом сказано в рейтинге «Forbes».

Состояние Татьяны Бакальчук оценивается в 7 млрд долларов. В прошлый раз она заняла первое место в списке самых богатых бизнес-леди в 2021 году.

В 2022 году выручка головной компании ООО «Вайлдберриз» выросла на 41% до 317 млрд рублей. Чистая прибыль превысила 10 млрд рублей, а общий оборот от продажи товаров на маркетплейсе увеличился на 98%, до 1,67 трлн рублей.

Раньше неизменное лидерство сохраняла женщина-миллиардер Елена Батурина. В этом году она на шестом месте рейтинга. Ее состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Второе место рейтинга заняла частный инвестор Татьяна Литвиненко. Основной доход бизнес-вумен приносит компания-производитель минеральных удобрений «Фосагро». Состояние Литвиненко оценивается в 2,8 млрд рублей.

На третьем месте — Варвара Скоч с капиталом 2,5 млрд рублей. Женщина владеет 30% холдинговой компании USM, которой принадлежат «Металлоинвест», «Мегафон» и другие активы.

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